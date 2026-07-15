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15 июля, 06:45

Общество

Минпросвещения утвердило порядок действий учителей при нарушении дисциплины в классе

Минпросвещения утвердило порядок действий учителей при нарушении дисциплины в классе

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С 1 сентября в российских школах начнет действовать новый порядок действий учителей при нарушении дисциплины на уроках. Его утвердило Минпросвещения РФ.

Согласно документу, сначала педагог может сделать ученику устное замечание. Если поведение повторится, школьника направят к специалисту для профилактической беседы. После этого будет принято решение о его возвращении на урок. Кроме того, о каждом подобном случае в обязательном порядке уведомят родителей ученика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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