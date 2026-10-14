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14 октября, 16:15

Безопасность

Путин заявил о выходе киберугроз для экономики на новый уровень

Путин заявил о выходе киберугроз для экономики на новый уровень

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Киберугрозы для экономики, логистики, транспорта и систем государственного управления выходят на новый уровень. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам кибербезопасности.

Президент поручил совершенствовать механизмы цифровой защиты, включая оценку рисков, мониторинг зависимости от внешних платформ и оперативное реагирование на кибератаки.

Путин также отметил необходимость усилить координацию правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, банками, интернет-компаниями и другими организациями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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