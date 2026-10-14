Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

В Москве утвердили прогноз социально-экономического развития города на ближайшие три года. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

Согласно прогнозу, темпы роста валового регионального продукта составят от 1,5 до 2,5%. Ключевым источником роста станет производственный сектор. Ожидается, что выпуск продукции обрабатывающей промышленности будет ежегодно увеличиваться на 6–7,5%.

Также в столице прогнозируют рост инвестиционной активности. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

