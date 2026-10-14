Собянин сообщил о завершении комплексного благоустройства шоссе Энтузиастов

Одну из важнейших вылетных магистралей столицы – шоссе Энтузиастов – комплексно благоустроили. О завершении работ рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Шоссе соединяет Перово, Новогиреево и Ивановское с районами Соколиная Гора, Лефортово и центром Москвы. Его протяженность составляет больше 8,5 километра. Вся прилегающая территория теперь стала комфортной и современной.

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