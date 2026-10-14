14 октября, 11:45Мэр Москвы
Собянин сообщил о завершении комплексного благоустройства шоссе Энтузиастов
Одну из важнейших вылетных магистралей столицы – шоссе Энтузиастов – комплексно благоустроили. О завершении работ рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Шоссе соединяет Перово, Новогиреево и Ивановское с районами Соколиная Гора, Лефортово и центром Москвы. Его протяженность составляет больше 8,5 километра. Вся прилегающая территория теперь стала комфортной и современной.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.