В Московском профсоюзе такси усомнились в выгоде отмены детского тарифа

В Московском профсоюзе такси скептически отнеслись к инициативе Минтранса РФ об отмене доплаты за детский тариф в такси. По мнению председателя профсоюза Николая Кодолова, дополнительная плата за детское кресло компенсирует водителям ответственность за перевозку пассажиров и связанные с этим расходы.

Он отметил, что детский тариф лишь немного дороже эконома, а в других тарифах доплата за кресло составляет около 150 рублей. При этом не все водители готовы возить детей, поскольку установка кресла занимает место в багажнике, а перевозка может сопровождаться дополнительными сложностями.

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