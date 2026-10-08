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08 октября, 14:30

Транспорт

Китайские производители автомобилей изменят правила экспорта машин

Китайские производители автомобилей изменят правила экспорта машин

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Китайские производители автомобилей со следующего года должны будут подтверждать наличие сервисных точек в странах, куда поставляют машины. Для производителей первого класса необходимо подтвердить наличие не менее 50 таких точек.

Новые требования могут осложнить поставки в Россию автомобилей глобальных брендов, которые собирают в Китае. Китай намерен поставлять автомобили только в страны, где есть возможности для их ремонта и обслуживания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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