Китайские производители автомобилей изменят правила экспорта машин

Китайские производители автомобилей со следующего года должны будут подтверждать наличие сервисных точек в странах, куда поставляют машины. Для производителей первого класса необходимо подтвердить наличие не менее 50 таких точек.

Новые требования могут осложнить поставки в Россию автомобилей глобальных брендов, которые собирают в Китае. Китай намерен поставлять автомобили только в страны, где есть возможности для их ремонта и обслуживания.

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