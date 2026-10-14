Законопроект о детских тарифах в такси внесут в Госдуму до конца года

Законопроект о тарифах на поездки в такси с детьми планируют внести в Госдуму до конца года. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин на встрече с Владимиром Путиным.

По его словам, ведомство совместно с "Яндексом" проводит эксперимент, чтобы пассажирам не приходилось доплачивать за перевозку детей.

Ранее Минтранс утвердил дорожную карту по повышению доступности таких поездок. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.