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14 октября, 07:30

Политика

Законопроект о детских тарифах в такси внесут в Госдуму до конца года

Законопроект о детских тарифах в такси внесут в Госдуму до конца года

Минтранс примет меры по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми

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Законопроект о тарифах на поездки в такси с детьми планируют внести в Госдуму до конца года. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин на встрече с Владимиром Путиным.

По его словам, ведомство совместно с "Яндексом" проводит эксперимент, чтобы пассажирам не приходилось доплачивать за перевозку детей.

Ранее Минтранс утвердил дорожную карту по повышению доступности таких поездок. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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