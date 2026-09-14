Сергей Собянин наградил московских медиков, работавших в ЛНР и ДНР

В Москве наградили медиков, которые ездят в ДНР и ЛНР и помогают местным жителям. Знаки "Заслуженный врач" вручил Сергей Собянин.

Мэр отметил высокий профессионализм и самоотверженность специалистов. За время работы они провели более 30 тысяч операций и свыше 95 тысяч консультаций пациентов.

Всего начиная с 2022 года более 520 медработников Москвы были отмечены государственными, городскими и ведомственными наградами за работу в "горячих точках". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.