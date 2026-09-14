Спасатели нашли потерявшихся в Подмосковье грибников

Спасатели Мособлпожспаса помогли грибникам, заблудившимся в лесах Подмосковья. Под Коломной три женщины отправились за грибами и не смогли самостоятельно найти дорогу домой, после чего сами связались со службой спасения.

В Волоколамском городском округе родственники сообщили о пропаже женщины с 5-летней дочкой. Сотрудники поискового отряда обнаружили их примерно за час. Аналогичный случай произошел и в Истре, где в лесу заблудились родители с 8-летним ребенком. Их поиски заняли около получаса.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.