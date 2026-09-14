Собянин вручил награды столичным медикам, работавшим в клиниках ЛНР и ДНР

Московских медиков, которые работают в Донбассе и оказывают помощь местным жителям, наградили в столице. Знаки "Заслуженный врач" специалистам вручил Сергей Собянин. Он отметил профессионализм и самоотверженность врачей.

За время работы медики провели более 30 тысяч операций и свыше 95 тысяч консультаций пациентов. Среди награжденных – врачи, медицинские сестры и фельдшеры городских клинических больниц имени Плетнева, Филатова и Иноземцева, многопрофильного клинического центра "Коммунарка", НИИ скорой помощи имени Склифосовского и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – клиники доктора Рошаля.

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