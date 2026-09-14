Люди младше 35 лет составили более половины участников штаба по выборам в Москве

Более половины участников Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве составляют молодые люди до 35 лет. Об этом заявил руководитель штаба Вадим Ковалев. Большинство участников, 67%, составляют женщины. Всего наблюдателями стали 13 тысяч человек.

Член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Михаил Швыдкой сообщил, что будет сформирован большой круг международных наблюдателей. По его словам, важно, чтобы всем было понятно, что московские выборы прозрачны, а волеизъявление граждан подсчитывается в автономном и анонимном режиме.

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