Первое заметное похолодание придет в Москву в начале октября

Первое заметное похолодание ожидается в Москве в начале октября. Об этом сообщил синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.

По его словам, на этой неделе вероятность снижения температуры воздуха до околонулевых значений практически минимальна. Первые серьезные заморозки могут прийти в начале октября, когда температура местами опустится ниже 0.

При этом после похолодания в столицу могут прийти более теплые воздушные массы. Устойчивые отрицательные температуры, по словам синоптика, ожидаются во второй половине октября. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

