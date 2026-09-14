14 сентября, 12:45Общество
Первое заметное похолодание придет в Москву в начале октября
Первое заметное похолодание ожидается в Москве в начале октября. Об этом сообщил синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.
По его словам, на этой неделе вероятность снижения температуры воздуха до околонулевых значений практически минимальна. Первые серьезные заморозки могут прийти в начале октября, когда температура местами опустится ниже 0.
При этом после похолодания в столицу могут прийти более теплые воздушные массы. Устойчивые отрицательные температуры, по словам синоптика, ожидаются во второй половине октября. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.