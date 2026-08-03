"Московский патруль": в России усилили контроль за биологически активными добавками

В России усиливают контроль за биологически активными добавками. Роспотребнадзор заблокировал уже почти 30 тысяч онлайн-площадок, где торгуют БАДами неизвестного происхождения и без документов.

На одном из цехов подмосковной фармацевтической компании сотрудники работали без медицинских книжек, масок и перчаток. Рядом с ингредиентами там лежали половые тряпки.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

