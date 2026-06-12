Москвичи стали чаще привозить из отпусков лекарства, витамины и БАДы

Список покупок, которые москвичи везут из зарубежных поездок, изменился. Вместо привычных сувениров многие приобретают лекарства, витамины и БАДы иностранных производителей.

Одни туристы пытаются сэкономить, другие ищут препараты, которых нет в российских аптеках, третьи считают зарубежную продукцию более качественной. В туристических чатах появляются списки покупок и заказы от родственников и знакомых.

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