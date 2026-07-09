09 июля, 13:00Общество
Спасатель рассказал о главных ошибках сапбордистов на водоемах
Сапбордисты часто пренебрегают правилами безопасности и выходят на участки с активным судоходством без спасательных жилетов, рассказал спасатель Мособлпожспаса Максим Максимов.
По его словам, люди на сапбордах нередко появляются там, где проходят теплоходы, катера и другие суда. Незнание правил поведения на воде может привести к трагическим последствиям.
Какие меры предлагают ввести, чтобы сделать прогулки на сапбордах безопаснее? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.