Спасатель рассказал о главных ошибках сапбордистов на водоемах

Сапбордисты часто пренебрегают правилами безопасности и выходят на участки с активным судоходством без спасательных жилетов, рассказал спасатель Мособлпожспаса Максим Максимов.

По его словам, люди на сапбордах нередко появляются там, где проходят теплоходы, катера и другие суда. Незнание правил поведения на воде может привести к трагическим последствиям.

Какие меры предлагают ввести, чтобы сделать прогулки на сапбордах безопаснее? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.