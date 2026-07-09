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09 июля, 13:00

Общество

Спасатель рассказал о главных ошибках сапбордистов на водоемах

Спасатель рассказал о главных ошибках сапбордистов на водоемах

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Сапбордисты часто пренебрегают правилами безопасности и выходят на участки с активным судоходством без спасательных жилетов, рассказал спасатель Мособлпожспаса Максим Максимов.

По его словам, люди на сапбордах нередко появляются там, где проходят теплоходы, катера и другие суда. Незнание правил поведения на воде может привести к трагическим последствиям.

Какие меры предлагают ввести, чтобы сделать прогулки на сапбордах безопаснее? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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