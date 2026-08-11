Телеканал 24 провел опрос об отношении зрителей к БАДам

Телеканал Москва 24 провел опрос среди подписчиков телеграм-канала об употреблении БАДов. В голосовании приняли участие 2 143 человека.

56% респондентов заявили, что не принимают БАДы, поскольку их эффективность не доказана. Еще 44% считают, что добавки помогают поддерживать организм.

Некоторые участники опроса рассказали, что принимают БАДы ежедневно. Другие отметили, что не заметили результата после их употребления. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.