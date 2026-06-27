27 июня, 08:45Общество
Диетолог рассказала о возможных рисках популярных витаминов для похудения
Витамины для похудения, которые активно продвигаются в социальных сетях, не помогают снизить вес. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
По словам специалиста, ни один из компонентов подобных "формул" не обладает жиросжигающим эффектом. Она подчеркнула, что похудение требует комплексного подхода, включающего коррекцию рациона и работу с гормональным фоном.
Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.