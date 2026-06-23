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23 июня, 08:35

Регионы

Запрет на продажу алкоголя введут в ряде регионов РФ во время выпускных

Фото: depositphotos/Sonar

Запрет на розничную продажу алкоголя введут более чем в 40 регионах России 27 июня, в День молодежи и проведения школьных выпускных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные документы.

Меры затронут Башкирию, Республики Алтай, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Коми, Марий Эл, Мордовию, Хакасию, Чувашию, Хабаровский, Камчатский, Забайкальский край, Амурскую, Архангельскую, Брянскую, Волгоградскую, Вологодскую, Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую, Кировскую, Курскую, Ленинградскую, Липецкую, Магаданскую, Мурманскую, Оренбургскую, Рязанскую, Саратовскую, Пензенскую, Сахалинскую, Смоленскую и Тюменскую области.

Кроме того, запрет распространится на Ненецкий и Чукотский АО, ЯНАО, Севастополь, Запорожскую и Херсонскую области, а также ЛНР и ДНР.

В Санкт-Петербурге 27 июня состоится праздник выпускников "Алые паруса". В этот день в городе тоже будет действовать запрет на продажу алкогольных напитков. При этом он не затронет организации общественного питания и розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли.

В ночь на 27 июня в Москве также пройдет общегородской выпускной. На ВДНХ будет около 50 тысяч гостей и свыше 60 артистов. В частности, на сцену выйдут Сергей Лазарев, Алсу, Люся Чеботина, Лолита, Ольга Бузова и другие музыканты. Кроме того, перед выпускниками выступит секретный артист, за которого ребята сами голосовали.

Московский выпускной на ВДНХ соберет около 50 тысяч гостей

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