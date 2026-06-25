Обезличенное резюме могут ввести при устройстве на работу в России. Такую инициативу выдвинули в Госдуме.

Портфолио сотрудника будет поступать работодателю со скрытыми личными данными. Руководитель будет видеть исключительно профессиональные навыки, опыт работы и образование. По словам авторов инициативы, это поможет избежать неосознанного выбора кандидатов определенного пола. Нововведение может сделать процесс трудоустройства более объективным.

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