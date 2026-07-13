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13 июля, 15:30

Экономика

"Деньги 24": безработица в России сохранилась на уровне 2,1%

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Безработица в России сохраняется на рекордно низком уровне и составляет 2,1%. При этом рынок труда постепенно охлаждается, компании стали экономить, рост зарплат замедлился, а поиск работы занимает больше времени.

По спросу на сотрудников лидирует розничная торговля, за ней следуют промышленность и строительство. Число резюме растет во всех сферах, самый высокий прирост зафиксировали в гостинично ресторанном бизнесе и составил 36%. Массовых увольнений нет, о них сообщили только 1% компаний.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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