Россиянки стали указывать мужской пол в резюме ради работы

Россиянки начали менять пол в резюме на мужской, чтобы получить больше откликов от работодателей. В резюме они сохраняют реальный опыт и навыки, но меняют пол и используют созданную в нейросети фотографию.

По словам одной из соискательниц, после такой замены она получила приглашения на три собеседования, тогда как на настоящее резюме ей ранее приходили отказы. Женщины также рассказывают, что сталкивались с отказами в работе и предложениями меньшего оклада из-за пола.

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