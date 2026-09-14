14 сентября, 12:30Общество
Россиянки стали указывать мужской пол в резюме ради работы
Россиянки начали менять пол в резюме на мужской, чтобы получить больше откликов от работодателей. В резюме они сохраняют реальный опыт и навыки, но меняют пол и используют созданную в нейросети фотографию.
По словам одной из соискательниц, после такой замены она получила приглашения на три собеседования, тогда как на настоящее резюме ей ранее приходили отказы. Женщины также рассказывают, что сталкивались с отказами в работе и предложениями меньшего оклада из-за пола.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.