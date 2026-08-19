Эксперт Новоселов усомнился в способности открытого белка TIMP2 останавливать старение

Зарубежные ученые выяснили, что белок TIMP2 способен замедлять старение мозга, однако пока исследование было проведено только на мышах. При этом результаты оказались впечатляющими: выяснилось, что вещество уменьшает воспалительные процессы и очищает ткани от "мусора". Станет ли находка ключом к омоложению, разбиралась Москва 24.
Прорыв для человечества?
Белок TIMP2, связанный с молодостью организма, помогает поддерживать нормальную работу микроглии – иммунных клеток головного мозга. Это выяснили исследователи из Медицинской школы Икана медицинского комплекса Маунт-Синай, проведя эксперименты на пожилых мышах.
Результаты работы, опубликованные на портале News Medica, показали: дефицит TIMP2 приводит к тому, что микроглия приобретает признаки старения и нейродегенерации. При этом, когда уровень белка в крови повышается, клетки начинают лучше очищать ткани от "мусора", а воспалительные и патологические маркеры становятся менее выраженными.
Полученные данные открывают новое видение того, как факторы молодости влияют на стареющий мозг. Они также указывают, что TIMP2 может способствовать сохранению здоровья иммунной функции мозга с возрастом. Старение остается самым значительным фактором риска болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Однако биологические механизмы, которые делают мозг уязвимым, до конца не изучены.
В ответ на это врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов отметил в разговоре с Москвой 24, что "старение" – понятие, не имеющее четких границ.
"Под этим словом скрывается бесконечное множество механизмов, из которых неизвестных – сотни тысяч. Большинство ученых сходятся на том, что старение – это снижение жизнеспособности с возрастом. Однако перенос результатов исследования с животных-моделей, таких как мыши, живущих 2 года, на человека, способного прожить до 100–119 лет, невозможен. Моделирование ситуации носит ограниченный характер. Кроме того, важно помнить, что организме нет нестареющих клеток, и это правило касается даже нервных: меняется ядро, мембрана, метаболизм", – объяснил эксперт.
Поэтому возраст-зависимые заболевания, в частности болезнь Альцгеймера, все равно возникают, отметил Новоселов.
Эксперт добавил, что мозг человека содержит 86 миллиардов нейронов, а в одном кубическом миллиметре находится 150 миллионов синапсов. Поэтому новости о новых белках не вызывают вау-эффекта, это рядовые открытия, уверен Новоселов.
Чтобы данные зарубежных ученых были максимально достоверными, нужно изучать влияние белка именно на человеке или на максимально похожих на него приматов. Однако сомнительно, что какая-то одна таблетка или белок решит проблему, заключил эксперт.
Хроническое воспаление
Невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Рустем Гайфутдинов согласился с тем, что старение заложено на всех уровнях организма и от него никуда не деться, даже если избежать инфекций, голода и травм. Видовой предел жизни человека – около 120 лет.
При этом в целом наука углубилась в исследование функций головного мозга, и особая область изучения здесь – медиобазальный гипоталамус, составляющий около 1 процента массы органа. Он управляет развитием, ростом, половым созреванием и репродукцией, отметил эксперт в беседе с Москвой 24.
"В свою очередь, именно половая функция, поддерживаемая тестостероном у мужчин и эстрогеном у женщин, служит своеобразным спасательным кругом, защищая организм от воспалений и многих заболеваний", – подчеркнул Гайфутдинов.
Однако это происходит только до определенного возраста: у женщин менопауза наступает около 50 лет, у мужчин тестостерон начинает снижаться после 30. Чем дольше сохраняется эта защита, тем позже развиваются сосудистые и дегенеративные заболевания. Но после угасания гормональной активности организм становится более уязвим к инсультам, инфарктам, болезням Альцгеймера и Паркинсона. Таким образом, чем больше человек живет, тем выше риски патологий.
Эксперт добавил, что воспалительная активность в гипоталамусе, включая реакцию микроглии, активирует систему белков и ведет к "туману в голове", нарушению обмена веществ, диабету, атеросклерозу и метаболическому синдрому.
"Чтобы этому противостоять, необходима физическая активность – не обязательно тренажерный зал, достаточно ходьбы, работы в огороде, игр с внуками. Мышцы – помощники: они улучшают метаболизм глюкозы и поддерживают тонус. Важно контролировать окружность талии (до 80 см у женщин, до 94 см у мужчин), давление и сахар. Если к 50–60 годам избежать метаболических нарушений, можно прибавить 10–15 лет жизни", – порекомендовал невролог.
При этом важно обратить внимание и на питание, которое должно быть противовоспалительным: стоит включить растительные масла (оливковое, подсолнечное), жирную рыбу (скумбрия, лосось), богатую омега-3 и омега-6. Трансжиры и быстрые углеводы (сладости, фастфуд) строго ограничиваются, особенно после 50 лет, и допустимы раз в неделю. Полезны диеты с уменьшением количества углеводов и упором на белок (кето, средиземноморская), обилие овощей и фруктов, которые поддерживают микробиом кишечника – "второй мозг", влияющий на обмен веществ и иммунитет. Микробиом составляет 1,5 килограмма бактерий, от которых зависит воспалительный фон. При этом простые углеводы разрушают клетки, а жирная пища ускоряет старение, заключил Гайфутдинов.