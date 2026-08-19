Эксперт Новоселов усомнился в способности открытого белка TIMP2 останавливать старение

Зарубежные ученые выяснили, что белок TIMP2 способен замедлять старение мозга, однако пока исследование было проведено только на мышах. При этом результаты оказались впечатляющими: выяснилось, что вещество уменьшает воспалительные процессы и очищает ткани от "мусора". Станет ли находка ключом к омоложению, разбиралась Москва 24.

Прорыв для человечества?

Белок TIMP2, связанный с молодостью организма, помогает поддерживать нормальную работу микроглии – иммунных клеток головного мозга. Это выяснили исследователи из Медицинской школы Икана медицинского комплекса Маунт-Синай, проведя эксперименты на пожилых мышах.

Результаты работы, опубликованные на портале News Medica, показали: дефицит TIMP2 приводит к тому, что микроглия приобретает признаки старения и нейродегенерации. При этом, когда уровень белка в крови повышается, клетки начинают лучше очищать ткани от "мусора", а воспалительные и патологические маркеры становятся менее выраженными.

Полученные данные открывают новое видение того, как факторы молодости влияют на стареющий мозг. Они также указывают, что TIMP2 может способствовать сохранению здоровья иммунной функции мозга с возрастом. Старение остается самым значительным фактором риска болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Однако биологические механизмы, которые делают мозг уязвимым, до конца не изучены.

В ответ на это врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов отметил в разговоре с Москвой 24, что "старение" – понятие, не имеющее четких границ.

"Под этим словом скрывается бесконечное множество механизмов, из которых неизвестных – сотни тысяч. Большинство ученых сходятся на том, что старение – это снижение жизнеспособности с возрастом. Однако перенос результатов исследования с животных-моделей, таких как мыши, живущих 2 года, на человека, способного прожить до 100–119 лет, невозможен. Моделирование ситуации носит ограниченный характер. Кроме того, важно помнить, что организме нет нестареющих клеток, и это правило касается даже нервных: меняется ядро, мембрана, метаболизм", – объяснил эксперт.

Поэтому возраст-зависимые заболевания, в частности болезнь Альцгеймера, все равно возникают, отметил Новоселов.



(накопление токсичного белка бета-амилоида в головном мозге – Прим. ред.) и митохондриального каскада (предположение о том, что главная причина болезни и старения мозга кроется в поломке "энергетических станций" клеток – митохондрий. – Прим. ред.) .

Валерий Новоселов врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Если бы было найдено действительно работающее вещество от этой проблемы, то оно вызвало бы революцию, но на сегодня потрачены триллионы долларов на лекарства от патологии, а механизм до конца не понятен. Сегодня существуют две основные гипотезы происхождения – амилоиднаяи митохондриального каскада

Эксперт добавил, что мозг человека содержит 86 миллиардов нейронов, а в одном кубическом миллиметре находится 150 миллионов синапсов. Поэтому новости о новых белках не вызывают вау-эффекта, это рядовые открытия, уверен Новоселов.

Чтобы данные зарубежных ученых были максимально достоверными, нужно изучать влияние белка именно на человеке или на максимально похожих на него приматов. Однако сомнительно, что какая-то одна таблетка или белок решит проблему, заключил эксперт.

Хроническое воспаление

Невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Рустем Гайфутдинов согласился с тем, что старение заложено на всех уровнях организма и от него никуда не деться, даже если избежать инфекций, голода и травм. Видовой предел жизни человека – около 120 лет.

При этом в целом наука углубилась в исследование функций головного мозга, и особая область изучения здесь – медиобазальный гипоталамус, составляющий около 1 процента массы органа. Он управляет развитием, ростом, половым созреванием и репродукцией, отметил эксперт в беседе с Москвой 24.

"В свою очередь, именно половая функция, поддерживаемая тестостероном у мужчин и эстрогеном у женщин, служит своеобразным спасательным кругом, защищая организм от воспалений и многих заболеваний", – подчеркнул Гайфутдинов.

Однако это происходит только до определенного возраста: у женщин менопауза наступает около 50 лет, у мужчин тестостерон начинает снижаться после 30. Чем дольше сохраняется эта защита, тем позже развиваются сосудистые и дегенеративные заболевания. Но после угасания гормональной активности организм становится более уязвим к инсультам, инфарктам, болезням Альцгеймера и Паркинсона. Таким образом, чем больше человек живет, тем выше риски патологий.



Рустем Гайфутдинов невролог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Противостоять этой системе можно через образ жизни. Модифицируемые факторы риска – малоподвижность и переедание, особенно животной пищи и быстрых углеводов. Снижение калоража на 30% способно продлить жизнь на 10–15 лет. Висцеральный жир, который копится на животе и вокруг внутренних органов, – не просто запас, он работает как эндокринная железа, выделяющая более 200 провоспалительных веществ. Этот жир запускает воспаление, которое поражает микроглию и астроциты гипоталамуса, нарушая работу нейронов, отвечающих за подавление аппетита и расход энергии. В результате пожилым легко набирать вес и трудно его тратить.

Эксперт добавил, что воспалительная активность в гипоталамусе, включая реакцию микроглии, активирует систему белков и ведет к "туману в голове", нарушению обмена веществ, диабету, атеросклерозу и метаболическому синдрому.

"Чтобы этому противостоять, необходима физическая активность – не обязательно тренажерный зал, достаточно ходьбы, работы в огороде, игр с внуками. Мышцы – помощники: они улучшают метаболизм глюкозы и поддерживают тонус. Важно контролировать окружность талии (до 80 см у женщин, до 94 см у мужчин), давление и сахар. Если к 50–60 годам избежать метаболических нарушений, можно прибавить 10–15 лет жизни", – порекомендовал невролог.



При этом важно обратить внимание и на питание, которое должно быть противовоспалительным: стоит включить растительные масла (оливковое, подсолнечное), жирную рыбу (скумбрия, лосось), богатую омега-3 и омега-6. Трансжиры и быстрые углеводы (сладости, фастфуд) строго ограничиваются, особенно после 50 лет, и допустимы раз в неделю. Полезны диеты с уменьшением количества углеводов и упором на белок (кето, средиземноморская), обилие овощей и фруктов, которые поддерживают микробиом кишечника – "второй мозг", влияющий на обмен веществ и иммунитет. Микробиом составляет 1,5 килограмма бактерий, от которых зависит воспалительный фон. При этом простые углеводы разрушают клетки, а жирная пища ускоряет старение, заключил Гайфутдинов.