Сергей Собянин: школу и детский сад построят в районе Солнцево

В Солнцеве появится большой образовательный комплекс. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ. Школу на 500 учеников построят в новом жилом квартале на Производственной улице.

Помимо обычных классов, там будет своя медиатека, два спортзала и зона отдыха. Отдельное крыло отведут для детского сада, который сможет принять 250 малышей. Всего будет 10 групп, а на прилегающей территории столько же игровых и спортивных площадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.