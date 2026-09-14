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Новости

14 сентября, 08:00

Город

Иммер*снежное представление "Вьюжн" пройдет в "Зарядье"

Иммер*снежное представление "Вьюжн" пройдет в "Зарядье"

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Иммер*снежное представление "Вьюжн" пройдет в "Зарядье". Гостей ждет погружение в атмосферу январской вьюги под зимние музыкальные хиты, а еще на входе дают бесплатное мороженое.

Музей-панорама "Бородинская битва" приглашает посетителей познакомиться со своим центральным экспонатом. Художественная панорама "Бородино" – одна из самых больших в мире. Ее размер – 115 метров в длину и 15 метров в высоту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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