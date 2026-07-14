Уголовное дело возбудили после предотвращения теракта в Подмосковье

Уголовное дело о террористическом акте возбудили после предотвращения атаки на оборонное предприятие в Подмосковье. Об этом сообщили в ФСБ России.

По версии следствия, в арендованном ангаре рядом с предприятием обнаружили 35 ударных FPV-дронов со взрывчаткой, которые готовили к запуску.

Подготовку площадки обеспечивали завербованные участники, а к выполнению отдельных поручений привлекли подростков 13–16 лет для активации сим-карт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.