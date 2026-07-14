14 июля, 10:15Происшествия
ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Подмосковье
ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Подмосковье, где планировалась атака FPV-дронами. По версии следствия, к организации нападения может быть причастен украинский рэпер и блогер Альберт Васильев, более известный как Киевстонер. Второй организатор, по данным ведомства, был завербованным россиянином, который арендовал ангар для размещения партии беспилотников.
При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. Для маскировки дронов использовали упаковки испанской керамической плитки, а сами аппараты были оснащены системой управления канадской разработки.
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