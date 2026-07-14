В Москве подготовили афишу мероприятий на 14 июля

В Музее криптографии пройдет интерактивная экскурсия для детей. Посетители узнают об истории развития криптографии и смогут зашифровать свои послания с помощью шифра Цезаря, квадрата Полибия и цилиндра Джефферсона.

В Музее Москвы представлена выставка "История Москвы" о жизни и быте москвичей разных эпох, архитектуре, культуре и развитии города. А в концертном зале "Главстендап Холл" пройдет музыкальная игра Music Loto с известными песнями от 90-х до современных треков.

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