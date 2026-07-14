Роботы-доставщики столкнулись с помехами со стороны прохожих в Москве

В Москве участились случаи, когда прохожие мешают работе роботов-доставщиков. В соцсетях появляются видео, как устройства окружают, толкают или пытаются использовать не по назначению. Такие действия могут привести к задержкам доставки, вмешательству удаленного оператора и повреждению техники.

Сейчас в столице работают около 200 роботов-доставщиков. Специалисты отмечают, что подобные случаи не носят системного характера, а по мере расширения сервиса горожанам предстоит привыкнуть к новым участникам городской среды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.