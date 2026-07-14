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14 июля, 07:15

Общество

Россиянам рассказали, что делать в случае попадания номера телефона в спам-базу

Россиянам рассказали, что делать в случае попадания номера телефона в спам-базу

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В случае попадания телефонного номера в спам-базу следует обратиться к оператору или сервису, где появилась такая отметка, с просьбой проверить информацию и удалить номер. Причиной блокировки могут стать массовые звонки, жалобы пользователей или автоматическая работа антифрод-систем.

При этом под подозрение иногда попадают и обычные абоненты. К примеру, если номер ранее принадлежал спамерам или владелец размещал объявление и отвечал на большое количество звонков. Если с номера больше не поступает подозрительной активности, отметка может быть снята автоматически.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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