США планирует возобновить морскую блокаду портов и прибрежных зон Ирана

Вашингтон нанес удары по нескольким островам Ирана в ответ на атаку по военной базе США в Кувейте. Позже в Белом доме заявили, что уже сегодня, 14 июля США возобновят морскую блокаду иранских портов и прибрежных зон.

Президент США Дональд Трамп также заявил о намерении лишить Тегеран военных возможностей, связанных с Ормузским проливом. При этом американский лидер не исключил возобновления переговоров по мирному урегулированию. Подробнее — в эфире телеканала Москва 24.