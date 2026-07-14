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14 июля, 07:15

Политика

США планирует возобновить морскую блокаду портов и прибрежных зон Ирана

США планирует возобновить морскую блокаду портов и прибрежных зон Ирана

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Вашингтон нанес удары по нескольким островам Ирана в ответ на атаку по военной базе США в Кувейте. Позже в Белом доме заявили, что уже сегодня, 14 июля США возобновят морскую блокаду иранских портов и прибрежных зон.

Президент США Дональд Трамп также заявил о намерении лишить Тегеран военных возможностей, связанных с Ормузским проливом. При этом американский лидер не исключил возобновления переговоров по мирному урегулированию. Подробнее — в эфире телеканала Москва 24.

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