В России готовят онковакцины еще против трех видов рака

В России разрабатывают онковакцины еще против трех видов рака. Об этом сообщил научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Речь идет о препаратах против мелкоклеточного рака легких, рака мочевого пузыря и колоректального рака.

Ранее Гинцбург заявил об успешном лечении первого пациента с помощью российской онковакцины. По его словам, препарат помог избавиться от метастазов. Положительный результат сохраняется уже четыре месяца.

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