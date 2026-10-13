"Яндекс" предупредил пользователей о схемах мошенников после атаки на дата-центры

"Яндекс" предупредил пользователей о мошеннических схемах, которые появились после атаки на дата-центры.

Злоумышленники могут прислать ссылку на фишинговый сайт, якобы для восстановления доступа к сервисам. Там предлагают ввести логин, пароль и реквизиты карт. Делать этого нельзя.

В компании напомнили, что никогда не запрашивают такие данные по почте. Чтобы распознать мошенника, нужно проверять домен, ссылки, срочность письма и вложения. Если данные уже попали в чужие руки, пользователю советуют сменить пароль, завершить все сессии и сообщить в поддержку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.