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13 сентября, 18:15

Экономика

В правительстве потребовали быстрее ремонтировать нефтезаводы

В правительстве потребовали быстрее ремонтировать нефтезаводы

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Профильные министерства и власти регионов должны быстрее ремонтировать нефтезаводы и максимально содействовать их защите, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Также он призвал обратить особое внимание на резервирование перерабатывающих мощностей заводов. Первый вице премьер напомнил, что от надежности поставок топлива напрямую зависят транспорт, сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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