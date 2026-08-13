13 августа, 22:45Общество
Оценки за поведение начнут выставлять российским школьникам со 2 по 8 класс с 1 сентября
В новом учебном году начнут выставлять оценки за поведение ученикам со второго по восьмой класс в десяти школах каждого из выбранных регионов, в том числе в Москве. Они будут трехуровневыми: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое".
Оценку будет выставлять классный руководитель с учетом мнения социального педагога, педагога психолога, дефектолога и советника директора по воспитанию. При этом родители смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.