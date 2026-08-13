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13 августа, 08:30

Политика

Ограничения ЕС против банков РФ вступили в силу 13 августа

Ограничения ЕС против банков РФ вступили в силу 13 августа

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13 августа вступили в силу новые ограничения Евросоюза против российских банков. Они входят в 21-й пакет антироссийских санкций.

Ранее Евросоюз опубликовал список из 94 кредитных организаций. Их активы должны быть заморожены, а европейским компаниям и гражданам запрещено предоставлять этим банкам денежные средства.

Также под новые санкции подпали российские энергетические компании, аэропорты, предприятия горно-металлургической и оборонной отраслей, а также суда, которые ЕС относит к "теневому флоту" России.

Всего в 21-й пакет вошли 218 физических и юридических лиц. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Санкции
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