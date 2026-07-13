В России предложили создать сеть мини-НПЗ для стабилизации топливного рынка. На совещании президента с членами правительства губернатор Забайкальского края Осипов Александр предложил рассмотреть условия создания сети мини-предприятий.

Инициативу поддержали и отметили, что привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере востребовано и поощряется. Мини-НПЗ производят до 1 миллиона тонн нефтепродуктов в год, но стоимость такого предприятия составляет десятки миллиардов рублей.

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