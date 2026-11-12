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12 ноября, 19:30

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В Москве реализуют программу "умного" освещения

В Москве реализуют программу "умного" освещения

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В Москве реализуют программу "умного" освещения. Уличные фонари и подсветку зданий оснащают датчиками, которые позволяют специалистам в режиме реального времени отслеживать состояние светильников. Система передает информацию не только об уровне освещенности, но и о неисправностях оборудования и снижении яркости.

Всего столицу, включая архитектурную подсветку, освещают более 1 миллиона светильников. За последние 10 лет их количество увеличилось в несколько раз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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