В Москве реализуют программу "умного" освещения. Уличные фонари и подсветку зданий оснащают датчиками, которые позволяют специалистам в режиме реального времени отслеживать состояние светильников. Система передает информацию не только об уровне освещенности, но и о неисправностях оборудования и снижении яркости.

Всего столицу, включая архитектурную подсветку, освещают более 1 миллиона светильников. За последние 10 лет их количество увеличилось в несколько раз.

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