Адвокат заявила, что государство уже применило к Лерчек все виды смягчения

Государство уже применило к блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) все возможные меры смягчения наказания с учетом ее заболевания и наличия четверых детей. Об этом рассказала адвокат, доктор юридических наук Людмила Айвар.

Блогер обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Ее адвокат подтвердил, что прошение направили в уголовно-исполнительную инспекцию, которая должна передать его по инстанциям. По словам Айвар, окончательное решение принимает президент после рассмотрения заключения комиссии по помилованию.

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