Семь хоккейных федераций отказались подписывать расписание МЧМ из-за участия сборной РФ

Семь хоккейных федераций отказались подписывать новое расписание молодежного чемпионата мира из-за допуска сборной России. Команды заявили о бойкоте турнира, который пройдет в конце года в Канаде.

Ранее правительство Канады официально уведомило Международную федерацию хоккея, что не выдаст российским игрокам визы для участия в молодежном чемпионате мира. Не допустят к турниру и спортсменов с действующими визами.

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