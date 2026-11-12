12 ноября, 11:15Политика
Путин обсудит с Уиткоффом и Кушнером вопросы урегулирования украинского конфликта
Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером обсудит вопросы, ведущие к урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил помощник российского главы Юрий Ушаков.
Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву утром 12 ноября. Во Внуково их встретил Кирилл Дмитриев. Потом они отправились в центр столицы – в отель рядом с Кремлем.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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