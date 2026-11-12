Таиланд введет туристический сбор в размере около 14 долларов

Таиланд планирует ввести туристический сбор в размере около 14 долларов. Взимать плату начнут не раньше середины 2027 года. Местные власти рассматривают возможность включить сбор в стоимость авиабилетов.

Часть полученных средств направят на страхование иностранных туристов во время пребывания в стране. Остальные деньги используют для восстановления туристических объектов.

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