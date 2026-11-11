Минэкономразвития подключилось к решению проблемы с оплатой отелей на Мальдивах

Минэкономразвития России подключилось к решению проблемы с оплатой отелей на Мальдивах. Российские туристы столкнулись с отказами в заселении, хотя заранее оплатили отдых.

Причиной стали сбои банковских переводов: крупнейший местный банк начал отклонять транзакции, связанные с Россией, и возвращать деньги отправителям. В некоторых случаях от туристов требуют повторно оплатить проживание наличными или угрожают выселением.

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