Эксперты назвали месяцы для бюджетного отдыха на популярных курортах

Вторая половина января и февраль станут самыми выгодными месяцами для отпуска этой зимой, сообщили эксперты туристической отрасли. По их оценкам, на отдельных направлениях стоимость отдыха в этот период может снизиться на 60%.

При этом выгодно путешествовать можно и в другие месяцы. В октябре и начале ноября специалисты советуют отправляться в Турцию, летом и в конце ноября – в Египет, а в июне – на Хайнань. Также недорого отдохнуть в Анапе можно в сентябре, а на горных курортах Сочи – в течение всего лета.

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