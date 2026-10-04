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04 октября, 09:45

Туризм

Российская туристка забралась на "Небесную лестницу" в Китае

Российская туристка забралась на "Небесную лестницу" в Китае

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Российская туристка забралась на "Небесную лестницу" в Китае, расположенную на высоте почти 1 500 метров. Аттракцион представляет собой лестницу длиной 168 метров, натянутую между двумя скалами под углом около 50 градусов.

Чтобы пройти конструкцию, нужно преодолеть 278 ступеней. Лестница раскачивается на ветру, поэтому участники пристегиваются к ней карабинами, чтобы не сорваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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