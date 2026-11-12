Цифровые платформы и ИИ повысят эффективность туристической отрасли РФ

Цифровые платформы планируют использовать для повышения эффективности туристической отрасли. Важную роль в ее развитии должна сыграть государственная система "Единая цифровая платформа в туризме", которую сейчас разрабатывают.

По мнению экспертов, такие сервисы делают путешествия доступнее и удобнее. Следующим этапом может стать внедрение ИИ-агентов: пользователь сможет описать свои пожелания, а нейросеть подберет подходящие варианты поездки.

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