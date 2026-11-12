Минпросвещения РФ представит суверенную нейросеть для образования до конца учебного года

Минпросвещения РФ представит первую суверенную нейросеть для образования до конца учебного года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

К разработке привлекли учителей, ученых и инженеров. Нейросеть создают в помощь педагогам и школьникам. Кравцов отметил, что искусственный интеллект не заменит учителя, но поможет в совершенствовании учебной и методической работы.

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