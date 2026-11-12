12 ноября, 07:15Технологии
Минпросвещения РФ представит суверенную нейросеть для образования до конца учебного года
Минпросвещения РФ представит первую суверенную нейросеть для образования до конца учебного года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
К разработке привлекли учителей, ученых и инженеров. Нейросеть создают в помощь педагогам и школьникам. Кравцов отметил, что искусственный интеллект не заменит учителя, но поможет в совершенствовании учебной и методической работы.
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