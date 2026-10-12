Таможенники в Домодедово нашли радиоактивные часы в посылке

Таможенники обнаружили радиоактивные часы в посылке, прибывшей в аэропорт Домодедово. На международное почтовое отправление, пунктом назначения которого значилась Удмуртия, сработала система радиационного контроля.

В сопроводительных документах были указаны часы, сумка, рюкзак и одежда. Однако при досмотре в рюкзаке нашли авиационные часы, радиационный фон которых превышал естественный в 20 раз. Посылку вернут в страну отправления.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.