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Новости

12 октября, 12:00

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Москвичи могут оценить работу участкового врача через приложение "ЕМИАС. ИНФО"

Москвичи могут оценить работу участкового врача через приложение "ЕМИАС. ИНФО"

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Москвичи могут познакомиться со своим участковым врачом в приложении "ЕМИАС. ИНФО". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В приложении появились персональные страницы участковых врачей. Пациенты могут увидеть фотографию своего доктора, узнать о его стаже работы, ознакомиться с расписанием, записаться на прием и поставить ему оценку.

Новый раздел "Мой участковый врач" доступен на главной странице приложения. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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