Москвичи могут оценить работу участкового врача через приложение "ЕМИАС. ИНФО"

Москвичи могут познакомиться со своим участковым врачом в приложении "ЕМИАС. ИНФО". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В приложении появились персональные страницы участковых врачей. Пациенты могут увидеть фотографию своего доктора, узнать о его стаже работы, ознакомиться с расписанием, записаться на прием и поставить ему оценку.

Новый раздел "Мой участковый врач" доступен на главной странице приложения. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.