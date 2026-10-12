Схему легализации мигрантов под видом шоурума выявили в Москве

В Москве пресекли схему легализации мигрантов, замаскированной под шоурум национальной одежды. Полицейские задержали троих подозреваемых, которые за деньги оформляли фиктивные трудовые договоры, изготавливали поддельные медицинские книжки, а также предоставляли иностранцам жилье и транспорт для работы в такси.

По предварительным данным, участники схемы использовали более 100 подконтрольных юридических лиц и смогли незаконно легализовать несколько тысяч иностранцев.

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