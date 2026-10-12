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12 октября, 07:45

Общество

Московские супермаркеты начали защищать выпечку от прикосновений покупателей

Московские супермаркеты начали защищать выпечку от прикосновений покупателей

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Московские супермаркеты начали защищать свежую выпечку от прикосновений покупателей с помощью стеклянных панелей. В одном из магазинов открытую зону с продукцией огородили конструкцией с узкими прорезями, через которые выпечку можно достать только специальной лопаткой.

Такая система позволяет защитить продукцию от прикосновений руками до момента покупки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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